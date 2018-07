Odchod nemocného šéfa Fiatu způsobil paniku, klesají akcie celého koncernu

Akcie FCA před 10:00 SELČ ztrácely asi 3,6 procenta, akcie Ferrari pak odepisovaly 4,6 procenta a ve ztrátě byly také akcie společnosti CNH Industrial. Skoro čtyři procenta odepisovaly akcie firmy Exor, což je investiční holding rodiny Agnelliů, který ovládá všechny tři uvedené společnosti.

Předsedou představenstva automobilky Ferrari se stal John Elkann, vnuk zakladatele rodinného klanu Gianniho Agnelliho. Ředitelem byl jmenován Louis Camilleri. V čele představenstva výrobce nákladních vozů a traktorů CNH Industrial nahradí Marchionneho Suzanne Heywoodová.

Nový šéf koncernu Mike Manley tak nyní stojí před úkolem realizovat plán svého předchůdce, a to zvýšit výrobu sportovně-užitkových automobilů (SUV) a dostihnout konkurenci v oblasti elektromobilů. Větší výroba SUV a investic do aut na elektrický a hybridní pohon má firmě do roku 2022 pomoci zdvojnásobit provozní zisk.