Sleva na horskou dráhu? Zábavní parky spustily ekologický projekt

Autory projektu jsou provozovatel tematických parků Merlin a nápojový gigant Coca-Cola.

Boxy na láhve budou instalovány u vchodů do Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of Adventures a do Legolandu, avšak slevové poukázky budou platit ve všech 30 atrakcích, které firma Merlin v Británii provozuje. Do přístroje lze vložit jakoukoli půllitrovou láhev. Pilotní program poběží do poloviny října.

zdroj: YouTube

Iniciativa vychází z výzkumu společnosti Coca-Cola. Podle něj 64 procent Britů dá na recyklaci více odpadu, pokud dostanou okamžitou odměnu. V současné době se v Británii recykluje jen 43 procent z každoročně prodaných 13 miliard plastových lahví. Každý den jich jde na skládky 700.000.