Dohoda Junckera s Trumpem není návratem k TTIP, krotí diplomat nadšení

"Společné prohlášení znamená, že se podařilo vyhnout hrozící rozsáhlé obchodní válce - či ji zcela odvrátit. Takový výsledek má sám o sobě klíčový význam," řekl dnes o Junckerových washingtonských jednáních velmi dobře obeznámený vysoce postavený činitel Evropské komise.

Z Junckerova a Trumpova společného vyjádření totiž plyne, že strany nebudou přistupovat k novým celním opatřením po dobu nadcházejících rozhovorů a také, že znovu vyhodnotí nedávno zavedená nová cla. Americká strana tak nepřistoupí ke clům na dovoz evropských automobilů, což by z evropské strany vyvolalo ostrou reakci.

Diplomaté mají o věci poprvé jednat dnes odpoledne, kdy je chtějí zástupci komise informovat o výsledcích washingtonských jednáních předsedy komise. Podle zástupce komise nebude v jednáních možné použít to, co členské země od vyjednávačů EK chtěly v souvislosti s TTIP. "Nebude to TTIP 2.0 nebo TTIP-light," uvedl dnes informovaný představitel EK.

Rozsáhlá smlouva TTIP se začala dojednávat v roce 2013, výrazně měla liberalizovat obchod mezi EU a USA a zjednodušit investiční prostředí. S nástupem Trumpa, který dohodu výrazně kritizoval, byly rozhovory zastaveny.

Jedním z důvodů pro jejich ukončení bylo podle zástupce komise to, že TTIP se zabývala příliš mnoha věcmi, USA nebyly ochotny k úmluvě v otázkách veřejných zakázek a EU ohledně zemědělství.

Otázky týkající se zemědělství tak nebudou součástí ani nadcházejících rozhovorů, ačkoliv by si to podle činitele komise americká strana přála. Trump na tiskové konferenci ve Washingtonu zmínil, že Evropa bude importovat větší množství americké sóji. Evropa však nehodlá ustupovat ze svých standardů ohledně zdraví a bezpečnosti potravin a zemědělských produktů, geneticky modifikovaná sója tak na trh EU vstupovat nebude.