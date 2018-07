PPF dostala zelenou z Bruselu, může převzít firmy norského Telenoru

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Klienti H-Systemu dostali víc času. Do nalezení dohody jim vystěhování nehrozí

Za mobilní operátory v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku zaplatí 2,8 miliardy eur (téměř 72 miliard Kč).

Komise dnes připomněla, že kupované firmy nepůsobí na stejných trzích, protože jejich činnosti jsou omezeny na různá území, pro která mají telekomunikační licence. Bezproblémové podle názoru EK by do budoucna měly být jak vztahy na trhu s mezinárodním roamingem a koncovými telekomunikačními službami, tak při prodeji mobilních služeb i služeb spojených s pevnými linkami přímo zákazníkům.

Transakcí skupina PPF vedle plné kontroly nad mobilním operátorem Telenor v uvedených zemích získala i právo používat jméno Telenor do poloviny roku 2021 a také nemovitosti využívané pro provoz společnosti.

Telenor je přední poskytovatel telekomunikačních a mobilních služeb ve Skandinávii, střední a východní Evropě a v Asii s obratem za loňský rok 12,7 miliardy eur (skoro 326 miliard Kč) a 178 miliony klientů. Ve střední a východní Evropě působí 25 let.

Na maďarský trh společnost vstoupila v roce 1994 prostřednictvím operátora Pannon. Následně své působení rozšířila v roce 1996 do Černé Hory, a to koupí operátora Mobi 063, a v roce 2006 do Srbska. V roce 2013 vstoupila na bulharský trh akvizicí operátora Globul. Ke konci roku 2017 poskytoval Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku své mobilní služby více než devíti milionům klientů a zaměstnával téměř 3500 lidí.