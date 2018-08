Ryanair ochromila obří stávka, nastala bitva o poslední místa v letadlech

Piloti protestují proti pomalému postupu rozhovorů o pracovních podmínkách. Irské nízkonákladové aerolinky byly nucené zrušit zhruba 400 z 2400 plánovaných letů, což se dotýká kolem 55.000 cestujících.

V Německu bylo zrušeno 250 letů. Znamená to komplikace pro více 42.000 lidí. "Na dnešní den nemáme hlášené v souvislosti se stávkou personálu letecké společnosti Ryanair žádné zrušené lety. Všechno bude létat podle platného letového řádu," řekl ČTK mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

Stávka způsobila mezi cestujícími paniku a zmatek, takže řada z nich začala rychle on-line hledat alternativní spoj buď opět s Ryanairem, anebo s jiným přepravcem. Předpokládali totiž, že jejich původní let se neuskuteční. Bitva o místa v letadlech tak přinesla spirálový růst cen. Některým z těch úspěšných, kterým se podařilo sehnat místo, pak Ryanair sdělil, že jejich původní letenky platí. Těmto lidem tak v rukou zůstaly nové, ovšem dražší letenky, které nevyužijí.

Například rotterdamský realitní agent Pico Wilbrenninck, jehož rodina se měla vrátit z prázdnin, koupil zbytečně letenky za 500 eur (12.785 Kč). "Není vůbec jasné, na koho se mám teď obrátit kvůli vrácení peněz," řekl agentuře Bloomberg. "Kdo je zodpovědný - svaz pilotů, nebo Ryanair? Kde se mám hlásit se svými připomínkami?

Společnost uvedla, že většině cestujících, kterých se stávka dotýká byla změněna rezervace na jiný let a že o jejich možnostech je informovala co možná nejdříve, stejně jako o jejich právu na refundaci. Zmatky částečně způsobila snaha firmy plánované lety uskutečnit za pomoci přesunu posádek ze zemí, kde se nestávkovalo. Vedle náhrad nebo alternativních letů mají zasažení cestující také "právo na péči" a za určitých okolností mohou získat nárok na odškodnění, řekl novinářům v Bruselu mluvčí Evropské komise Enrico Brivio. "To se musí řešit případ od případu," řekl. "Cestující, kteří se domnívají, že jejich práva nebyla respektována podle pravidel, by se měli obrátit na příslušný orgán v členském státě, kde se incident stal," dodal.

Odboráři obviňují Ryanair z porušení pracovního práva

Loni v prosinci se Ryanairu podařilo odvrátit rozsáhlé stávky, když se poprvé ve své 32leté historii rozhodl uznat odborové svazy, a to přesto, že šéf společnosti Michael O'Leary předtím řekl, že si raději nechá urazit ruce, než aby s tím souhlasil.

Po dosažení dohody s obory v Británii a v Itálii společnost nedokázala se zaměstnanci spolupracovat, tvrdí odbory. Piloti a palubní personál bojovali mnoha protesty a na stávku pilotů v Irsku pak Ryanair zareagoval oznámením, že na zimní sezonu stáhne ze své základny v Dublinu pětinu letadel. Třem stovkám zaměstnanců pak oznámil, že od 28. října jejich služby možná nebude potřebovat, nebo je přemístí do Polska.

Zatímco ve většině evropských zemí platí, že podnik může zaměstnanci srazit ze mzdy částku odpovídající době přerušení práce, Ryanair podle odborářů posádkám hrozí odebráním výkonnostních prémií a varuje, že účast ve stávce ohrozí jejich kariérní postup. A to je podle odborářů porušením pracovního práva.

V dopise španělským posádkám aerolinky slibují, že nikdo nebude za účast ve stávce trestán. Jeden z členů palubního personálu však britskému listu ukázal druhý dopis, který jim sděluje, že přijdou o měsíční výkonnostní prémie. "Všechny absence jsou zaznamenávány a spolu s ostatními relevantními faktory brány v úvahu při posuzování možností služebního postupu a přesunů," pokračoval dopis.

Podle nezávislé Mezinárodní federace pracovníků v dopravě (ITF) Ryanair může v několika zemích čelit řadě soudních řízení za porušení pracovních zákonů.

Analytik odvětví letecké dopravy Andrew Lobbenderg z banky HSBC tvrdí, že problémy společnosti Ryanair zpochybňují její nízkonákladový model. "Předpovídáme vyšší mzdy, sociální náklady, sníženou produktivitu, flexibilitu a vyšší režijní náklady," uvedl Lobbenberg v poznámce pro investory. Naopak analytik makléřské společnosti Liberum Gerald Khoo soudí, že management Ryanairu má stále dost prostoru, aby mohl dosáhnout smysluplných dohod, takže Ryanair bude mít z dlouhodobého hlediska stejnou ziskovost. The Guardian nicméně poukazuje na nezkušenost firmy v jednání s odbory.