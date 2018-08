Bulharsko bude v čekárně do eurozóny. Vláda schválila harmonogram přijetí eura

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sofia - Bulharsko by mělo do konce června 2019 vstoupit do mechanismu směnných kurzů ERM-2, tedy do takzvané čekárny na členství v eurozóně a bankovní unii. Uvedla to dnes agentura Reuters.