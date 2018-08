Problémy na cestách na dovolenou postihují stále více řidičů

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Co se stalo v Afghánistánu? Odhaleny detaily útoku

Zdravotní problémy

Nejde o nic výjimečného. Mnoho lidí špatně snáší cestování jako takové. Jiní zase mohou mít problémy s pohybovým aparátem, jelikož sedí několik desítek hodin ve voze. Zapomínat nelze ani na klasické nevolnosti, nebo zdravotní problémy z tepla. Když se objeví něco vážnějšího, je nutné vyhledat lékaře. A zde může nastat problém, pokud není sjednáno cestovní pojištění. To umí hradit:

Ošetření

Zákroky

Hospitalizaci

Kdo ho nemá, často musí vše uhradit ze svého. Proto je vhodné pojistku mít. Sjednat ji lze online, osobně, ale i telefonicky. Nejefektivnější je telemarketing založený na přímém kontaktu s operátorem je cestou, jak na to. Pojistka může být sjednána v podstatě za pár minut.

Vybitá autobaterie

I to je častý problém mnoha řidičů. Není nic výjimečného, že mnoho lidí péči o autobaterii výrazně podceňuje. A tak zastaví na odpočívadle, chtějí nastartovat, a už se nic nestane. A problém je na světě. Proto doporučujeme před cestou baterii nechat zkontrolovat a proměřit. A poté může pomoci buď koupě nové, nebo lze vybrat nabíječku autobaterií a tu si doma před cestou nabít. Mít problém s vybitou baterkou v zahraničí rozhodně není nic příjemného. Je třeba hledat její nabití, či obchod s prodejem nových.

Nevyhovující technický stav vozu

U nás není policie zase až tak přísná. V zahraničí tomu může být jinak. Pokud se jim nezdá technický stav vozu, mohou řidiče nejenom zastavit, ale mohou mu také nařídit, aby vůz odstavil a v cestě nepokračoval. Do stejné kategorie může patřit i problém s emisními limity. Hlavně u naftových vozů a těch majitelů, kteří si nechali vyjmout DPF. V takovém případě jim nezbývám než si na své cestě v zahraničí koupit filtr pevných částic, nechat si ho opět namontovat a až poté pokračovat. A jak policie pozná, že ve voze chybí? Na základě různých měření. Hlavní problémy s tímto stavem se mohou objevit ve velkých městech, kde platí různé emisní normy.

Porucha vozu

Když se objeví problém se zmíněnou autobaterií, není to zase až tak hrozné. Podstatně komplikovanější je porucha vozu. Proto je vhodné nechat ho před cestou zkontrolovat, aby došlo k eliminaci problémů. Jaké poruchy se objevují nejčastěji? Je to:

Elektronika

Motor

Kola a nápravy

V takovém případě už je nezbytné zajistit si nejenom odtah, ale také opravu v místním servisu. Ten obvykle nemívá s opravou problém. Rozhodl se zvolit přímočaré pohony TMP a další špičkovou techniku, která pomůže mechanikovi k diagnostice a opravě. Co ale problém může být, to je následný vystavený účet. Kombinace ceny za odtah a následná oprava nepatří k nejlevnějším. Nehledě na to, že se cesta na dovolenou prodlouží i na několik dní.

Nehoda

Poklud člověk není viníkem nehody, tak jenom těžko ovlivní to, zda se stane, nebo nikoliv. Když však viníkem je, velmi často je i z důvodu podcenění situace. Na nehodu může mít vliv technický stav vozu, stejně jako nepozornost při řízení, ale může se jednat také o nebezpečný mikrospánek. Problémem při nehodě je jak poškození vozidla, tak i riziko vzniku zranění. Při vážných nehodách dovolená prakticky končí. To potvrzuje většina lidí, kteří něco podobného již zažila. Vůz může být na odpis a končí na vrakovišti, které se rozhodli pořídit magnetické odlučovače a tak vůz rozdělí na jednotlivé kovy a ty jsou následně prodány a recyklovány. Řidič se svou rodinou zamíří zpět do Čech a sen o dokonalé dovolené je fuč.