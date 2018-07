Mark Zuckerberg je třetím nejbohatším mužem světa, srazil Buffetta

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Žebříček, který sleduje 500 nejbohatších lidí světa, je aktualizován po ukončení každého obchodního dne na burze v New Yorku.

Před Zuckerbergem je šéf Amazonu Jeff Bezos a zakladatel Microsoftu Bill Gates. Je to poprvé, co tři nejbohatší lidé v jejím indexu miliardářů získali své bohatství z technologií. Uvedla to agentura Bloomberg.

Zuckerberg (34) má nyní 81,6 miliardy dolarů (8,34 bilionu Kč), což je zhruba o 373 milionů dolarů více než Buffett, 87letý předseda a výkonný ředitel investičního konglomerátu Berkshire Hathaway Inc.

Buffett, který kdysi byl nejbohatším člověkem na světě, v žebříčku sestupuje kvůli své charitativní činnosti. Obdobně jako Bill Gates se zavázal, že na dobročinné účely věnuje ze svého jmění většinu. Stejné záměry má i Zuckerberg, který chce během svého života dát na charitu 99 procent všech svých akcií.