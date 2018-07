Příští prezident Mexika začne rázně. Hodlá skoncovat s dovozem paliv

Mexiko - Andrés Manuel López Obrador, který se v prosinci po dlouhé době stane prvním levicovým prezidentem Mexika, se hodlá okamžitě po nástupu do funkce zaměřit na rozvoj ropného průmyslu. Už avizoval, že chce do tří let ukončit masivní dovoz paliv a současně posílit domácí sektor zpracování ropy.