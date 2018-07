Samsung chystá mobil se sklopným displejem? Půjde složit na polovinu jako peněženka

Realita Česka: Jmenuji se Karel, je mi 18 let a jsem dlužník

Sedmipalcový displej lze složit na polovinu jako peněženku. Ve složeném stavu je na přední straně přístroje menší displej a na zadní fotoaparáty. Cena přístroje by mohla překročit 1500 dolarů (33.300 Kč). Uvedl to dnes server listu The Wall Street Journal (WSJ). Mluvčí firmy se ke zprávě nechtěla vyjadřovat.

Sklopné displeje jsou už delší dobu cílem výrobců chytrých telefonů. Dosavadní modely ale nabízejí dvě obrazovky propojené rámečky.

Od novinky, která se má vedle modelů Galaxy S a Galaxy Note stát třetí vlajkovou lodí této jihokorejské firmy, se očekává, že jí pomůže zastavit pokles prodeje. Samsung loni zaznamenal první pokles odbytu chytrých telefonů ve své historii, a to o 0,3 procenta. Letos očekává zvýšení o 0,2 procenta.