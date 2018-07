USA nabídly EU a Japonsku dohodu o volném obchodu. Narazily u Francie

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Chtějí tak zřejmě získat větší sílu v eskalující válce cel s Čínou, uvedla agentura Reuters. Nabídka však narazila na tvrdý odpor Francie.

Americký ministr financí Steven Mnuchin řekl novinářů, že obnovil návrh prezidenta Donalda Trumpa, aby spojenci ze skupiny největších ekonomik G7 mezi sebou zrušili bariéry. "Pokud Evropa věří ve volný obchod, jsme připraveni podepsat dohodu o volném obchodu," prohlásil Mnuchin. Dodal však, že případná dohoda bude muset zahrnovat zrušení cel, necelních bariér i subvencí.

Trump rozhněval své evropské spojence uvalením dovozních cel 25 procent na ocel a deset procent na hliník. Evropa na to reagovala odvetnými cly, která se týkají například motocyklů Harley-Davidson nebo bourbonu Kentucky. Trump také často kritizuje Evropu za desetiprocentní cla na dovoz aut a oznámil, že zvažuje 25procentní clo na dovoz aut do USA, což by se dotklo Evropy i Japonska.