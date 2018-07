Nad aktivitami Facebooku v Číně visí otazník. Licence záhadně zmizela

Stovky uprchlíků vtrhly z Maroka do španělské enklávy Ceuta. Měli u sebe plamenomety

Spolu se stažením souhlasu zmizela podle listu registrace dceřiné firmy a zmínky o ní byly v čínských médiích částečně cenzurovány.

Ačkoli by inovační centrum neumožnilo Číňanům používat sociální sítě Facebooku, které jsou tam od roku 2009 blokovány, firma by měla v Číně důležitou základnu. Facebook v úterý uvedl, že ve městě Chang-čou je registrována jeho dceřiná firma a že chce vybudovat inovační centrum obdobné těm, co má ve Francii, Brazílii, Indii a Jižní Koreji.

Zatím není zřejmé, proč byla licence na otevření centra stažena. Podle listu The New York Times je možné, že Úřadu pro správu kyberprostoru se nelíbí, že nebyl v rámci schvalovacího prostoru patřičně konzultován.