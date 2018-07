Ekonomové řekli, kolik byste měli mít našetřeno na důchod. Lidé jsou pořádně naštvaní

Zvláště mladší generace má někdy potíže s penězi vyjít. Je kolem nich zkrátka až moc lákadel a pokušení, která si nedokáží odepřít. I oni by si ale měli spořit a myslet tzv. na zadní vrátka.

Alespoň to tvrdí američtí ekonomové. Ti přišli s názorem, že člověk ve věku třiceti let by měl disponovat úspory ve výši svého ročního platu. Pětatřicetiletý člověk by již měl mít takové platy uschované dva.

Přesně tyto rady totiž v nedávné době na internet vypustila jedna bostonská firma, která se zaměřuje na poradenství v oblasti důchodového připojištění. Názor poradců ale vzbudil v USA silné kontroverze. Kde na to máme vzít, ptají se mladí Američané?

"V době vašich třicátých narozenin byste již měli mít doplacenou poslední studentskou půjčku, mít vlastní bydlení (možná s hypotékou na 30 let) a vychovávat děti." napsali na svůj web bostonští ekonomové. To ale většině mladých lidí přijde, eufemisticky řečeno, jako velmi optimistická představa.

Na internetu se ihned strhla bouře nevole. "O čem to sakra mluvíte? Je mi 30 a ani náhodou nemám tolik peněz a nemá je nikdo z mých vrstevníků koho znám. A to jsme všichni solidní střední třída." rozčiluje se jedna z uživatelek.

"Jo? A neměli bychom ve třiceti podle expertů mít také uchovaný dvojnásobek naší váhy v krvi novorozeňat, abychom si zajistili věčné mládí?" vysmívá se radám mladý Američan. "Děkujeme vám za názor, být bohatý je vlastně velmi užitečná rada." přisazuje si jiný.

"Co bude dál? V šestnácti jsme měli napsat první scénář a v osmi letech jsme měli namalovat obraz, který by visel v národní galerii?" ptá se finančních poradců uživatelka na jejich twitterovém účtu. "Ten článek snad psala moje máma." směje se jiný mladík.