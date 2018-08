Saúdská Arábie bude Kanadě dodávat ropu, nehledě na politický spor

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rijád - Saúdská Arábie v pondělí oznámila, že se kvůli vměšování do vnitřních záležitostí rozhodla vyhostit kanadského velvyslance. Diplomatická roztržka nicméně nebude mít žádný vliv na dodávky ropy do Kanady. Oznámil to dnes saúdskoarabský ministr energetiky Chálid Fálih.