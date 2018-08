Ukázkové pokrytectví? Trumpův motorkář má co vysvětlovat

Chris Cox je oddaným Trumpovým podporovatelem. O tom svědčí nejenom to, že je zakladatelem skupiny Bikers for Trump (Motorkáři pro Trumpa), ale též, že je výrobcem a prodavačem protrumpovských triček. Má to však jeden háček. Tyto trička nejsou vyráběny v USA, ale na Haiti. „ Pokud bych dělal trička v USA, stálo by to o 8 dolarů víc,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Cox je přitom jeden z nejhlasitějších kritiků rozhodnutí známé motorkářské společnosti Harley-Davidson přesunout část výroby z USA do Evropy. Společnost tak učinila kvůli Trumpem rozpoutaným válkám, respektive clům, které uvalil na dovoz oceli a hliníku. Kvůli nim a vyšší výrobní ceně by motorky stály asi o 2000 dolarů víc, odhaduje server The Hill. Podle společnosti přesun výroby se týká pouze motorek určených pro evropský trh, ty určené pro americký trh se budou stále budou vyrábět v USA.

Mnozí Trumpovi příznivci, kteří se zároveň řadí k milovníkům legendárních strojů, však toto vysvětlení neuspokojuje. Podle nich společnost uvádí cla jen jako výmluvu pro uskutečnění kroku, o kterém bylo rozhodnuto již dříve. Tento pocit s nimi sdílí i samotný Trump, podle něhož se firma rozhodla přesunout výrobu do Thajska předtím, než cla vůbec vešly v platnost.

„ Harley-Davidson by stoprocentně měl zůstat v Americe, s lidmi, kteří vám zajistili úspěch. Tolik jsem toho pro vás učinil, a teď tohle. Jiné společnosti se vrací, tam kam patří. Nezapomene, a ani vaši zákazníci nebo vaši nyní velmi ŠŤASTNÍ konkurenti,“ napsal Trump na Twitteru. V snášení „ohně a hněvu“ na americkou společnost pokračoval i dále v nedělním tweetu, který podle stanice CNN je jasnou výzvou k bojkotu společnosti. „Mnozí majitelé @harleydavidson mají úmyslu bojkotovat společnost, pokud bude vyrábět v zahraničí. Skvělé!“

Trump tento tweet napsal po setkání s Motorkáři pro Trumpa. Americký prezident je pozval za jejich loajálnost a podporu. Cox během prezidentských voleb silně agitoval za zvolení Trumpa prezidentem v motorkářských kruzích. Jeho slova padla na úrodnou půdu. Američtí motorkáři - a zvláště ti jezdící na stojích značky Harley-Davidson – se převážně rekrutují z starších členů (50 a více let) pracující třídy a z válečných veteránů. S Harley- Davidsonem se identifikují jako se symbolem specifického a v jejich srdcích speciálního amerického životního stylu. Představa, že tradičně americký produkt nebude plně americký, je pro mnohé z nich zcela nepředstavitelná.

Cox tento sentiment ilustruje historkou z dob po ukončení Vietnamské války. Podle jeho zkušenosti se mnozí motorkáři rozhodli skrývat svá Harley tetování poté, co se dozvěděli, že některé komponenty jsou vyráběny ve Vietnamu. V případě současné „svatokrádeže“ se Cox snaží získat co nejvíce podpisů na petici požadují finanční kompenzaci pracovník firmy, kteří ztratí svá místa v důsledku přesunu výroby.

Těžké rozhodnutí

Firma se nyní nachází ve velmi nelehké situaci. Svým krokem si činí nepřátele u některých svých kmenových zákazníků, na které však v dlouhodobějším horizontu vzhledem k jejich stáří nemůže více spoléhat. V posledních letech se společnosti nedaří přitáhnout mladší zákazníky a její prodeje v USA již třetím rokem klesají. Jedním z důvodu je cena. Průměrná cena motorky je okolo 20 000 dolarů, což z ní činí luxusní komoditu pro toho, kdo nehodlá stroj používat jako hlavní dopravní prostředek.

Zatímco v USA prodeje klesají, v Evropě naopak se drží na stále stejné hladině, případně mírně stoupají. Pro firmu tak představuje Evropa velmi přitažlivý trh, na kterém by její postavení mohlo být vlivem zvýšení výrobní – a tedy i konečné- ceny mohlo být méně silné,což vzhledem k vysoké konkurenci na trhu může být fatální nevýhodou. Rozhodnutí firmy je tak z ekonomického hlediska zcela pochopitelné. Nezdá se však, že by to Trump a jeho nejvěrnější podporovatelé brali příliš v potaz – a to i když se jako Cox potýkají se stejným problém jako výrobce legendárních motorek.