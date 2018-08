Tajný projekt firmy Google pro Čínu? Zaměstnanci se bouří, sepsali ostrý dopis

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Láká vás zlatá cihlička? Vyplatí se do ní investovat?

Italský ministr promluvil o migrantech a islámu: Je to šílené. Nekontrolovaná imigrace je chaos

Černým odběratelem energií se neúmyslně můžete stát i vy! Co vám za to hrozí?

Teď má zpívat na výročí roku 1968? Spisovatelka se pustila do Lucie Bílé kvůli Alexandrovcům

"V současnosti nemáme potřebné informace, abychom při své práci mohli činit eticky informovaná rozhodnutí," zlobí se zaměstnanci. Dopis kritizuje firmu Google i za fakt, že se většina pracovníků o utajovaném projektu přezdívaném Dragonfly (Vážka) dozvěděla minulý měsíc z médií. Nevědomky tak mohli pracovat na technologii, která Číně pomůže potlačit svobodu projevu.

Vyhledávací aplikaci již Google podle serveru listu The Intercept představil čínské vládě. Konečná verze by mohla být uvedena do provozu v příštích šesti až devíti měsících, v závislosti na schválení čínskými úřady, uvedl server.

Podobný počet zaměstnanců Googlu podepsal v dubnu i dopis protestující proti vojenské zakázce americké vlády. Firma se v červnu rozhodla nepokračovat v projektu Maven, který vyvíjel umělou inteligenci pro bezpilotní letouny.

Šéf Googlu Sundar Pichai ve čtvrtek před zaměstnanci řekl, že společnost se vyhledávač, který by se podřídil čínské cenzuře, teď spouštět nechystá. Dodal ale, že si firma nemůže dovolit zůstat mimo čínský trh.