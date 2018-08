Microsoft má průšvih? V Maďarsku se zřejmě zapletl do korupce a nekalých obchodů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

New York/Budapešť - Na Microsoft padlo podezření, že se zapletl do korupce při prodeji programového vybavení v Maďarsku. O kauze informuje list The Wall Street Journal (WSJ).