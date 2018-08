Británie rozhazuje sítě. Po brexitu bude usilovat o volný obchod s Čínou

Proč nejsou inteligentní lidé bohatí? Odborníci na to konečně přišli

Spojené království se dohodlo s Čínou, že po brexitu bude usilovat o volný obchod s asijskou velmocí.

Britský ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox v pátek v Pekingu jednal se svým čínským protějškem Čung Šanem a čínské ministerstvo obchodu dnes v prohlášení sdělilo, že ministři spolu diskutovali o vzájemné podpoře investic a rozvoji sektoru služeb.

Londýn od referenda z roku 2016, kdy se Británie rozhodla opustit EU, stupňuje diplomatické úsilí, aby se mu podařilo nahradit novými obchodními smlouvami ty stávající uzavřené Bruselem. Formální rozhovory ale Británie může zahájit s dalšími zeměmi až poté, co formálně opustí unii. To se stane 29. března 2019. Dojednání dohod o volném obchodu obvykle trvá několik let.